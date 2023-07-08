Смертельное ДТП произошло около Черемыкино в Ленобласти

Смертельное ДТП произошло между около Черемыкино в Ленобласти. Фото: vk.com/spb_today

Смертельное ДТП произошло между деревнями Жабино и Черемыкино поздним вечером, 7 июля. Из-за столкновения двух легковушек погибли два человека, а трое пострадали. Об этом сообщили очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП | Петербург». Они также приложили пугающие фото с места происшествия.

– Только что стояла в этой пробке. Видела все своими глазами. Зрелище по-настоящему ужасное. По дороге не проехать, только если по обочине, – рассказала одна из свидетельниц происшествия.

Пробка, как уточнили очевидцы, на дороге сохранялась более двух часов. С их слов, в «Фольксвагене» пассажир и водитель не были пристегнуты, потому что ремни висели свободно, отдельно от тел. Из-за этого, предположительно, оба и погибли. В китайском «Черри» все трое живы. Но их увезли на скорой. Некоторые из свидетелей считают, что мужчина, находящийся за рулем «немца» был пьян. Он несколько раз «цеплял обочину». Из-за ДТП перекрыли обе полосы.