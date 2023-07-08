Врача из Петербурга оштрафовали на 300 тысяч рублей за фейковые сертификаты о вакцинации от covid-19

Врача из Петербурга оштрафовали на 300 тысяч рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Калининский суд Петербурга оштрафовал местного семейного врача на целых 300 тысяч рублей. Женщина неизвестным способом получила доступ к «Федеральному регистру вакцинированных от COVID-19» и за «символическое» вознаграждение вносила туда ложную информацию о борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– Медик вносила либо данные о вакцинации или о противопоказаниях к ней. Причем логин и пароль от регистра принадлежали не ей, – уточнили в пресс-службе.

Следователи считают, что женщина в 2021 году захотела получить деньги быстро и не трудозатратно. Поэтому за гонорар от пяти до десяти тысяч рублей вносила данные о вакцинации против коронавируса без реального обследования.

Вину свою врач признала. Кстати, в Петербурге рассотрение подобного дела происходит впервые.