Госстройнадзор оштрафовал петербуржцев на 635 тысяч рублей за полгода. Фото: Артем КИЛЬКИН

Госстройнадзор Петербурга подвел итоги работы за первые полгода – с января по июль – 2023 года. Как сообщили в пресс-службе Смольного, ведомство уже провело 396 проверок. Во время них сотрудники завели 76 административных дел и вынесли 68 постановлений. Общая сумма штрафов составила 635 тысяч рублей.

– Госстройнадзор выдал 53 разрешения на возведение соцобъектов, что в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года, – поделились положительной динамикой в пресс-службе городского правительства.

Кстати, в перечень построенных зданий вошли 17 школ, 21 детский сад, десять объектов здравоохранения и пять спортивных площадок. Также по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вдвое больше ввели зданий в эксплуатацию.

К июлю ведомство выдало разрешения на ввод в эксплуатацию 11 социальных объектов.