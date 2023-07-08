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НовостиОбщество7 июля 2023 22:12

Госстройнадзор оштрафовал петербуржцев на 635 тысяч рублей за полгода

Всего ведомство провело почти 400 проверок
Элеонора КУРЮМОВА
Госстройнадзор оштрафовал петербуржцев на 635 тысяч рублей за полгода.

Госстройнадзор оштрафовал петербуржцев на 635 тысяч рублей за полгода.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Госстройнадзор Петербурга подвел итоги работы за первые полгода – с января по июль – 2023 года. Как сообщили в пресс-службе Смольного, ведомство уже провело 396 проверок. Во время них сотрудники завели 76 административных дел и вынесли 68 постановлений. Общая сумма штрафов составила 635 тысяч рублей.

– Госстройнадзор выдал 53 разрешения на возведение соцобъектов, что в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года, – поделились положительной динамикой в пресс-службе городского правительства.

Кстати, в перечень построенных зданий вошли 17 школ, 21 детский сад, десять объектов здравоохранения и пять спортивных площадок. Также по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вдвое больше ввели зданий в эксплуатацию.

К июлю ведомство выдало разрешения на ввод в эксплуатацию 11 социальных объектов.