Медведица из Ленобласти искала жениха и попала в видеоловушку. Фото: t.me/kazdoytvaripopare

У медведей в Ленинградской области заканчивается период брачных отношений. Но одна пушистая и грозная дамочка не успела к раздаче бурых женихов. Поэтому отчаянно бродила по лесу во Всеволожском районе и попалась в ловушку. К счастью, это была видеоловушка от биолога Павла Глазкова, автора телеграм-канала «Каждой твари по паре». На просторах Сети он и рассказал, чем именно была так увлечена представительница животного мира.

– Она шла по следу, а, выйдя на поляну, внимательно обследовала все вокруг. Особый интерес молодой невесты вызвали стволы деревьев, – рассказал специалист.

Он пояснил, что во время брачного периода, который у косолапых длится весь июнь и заканчивается в начале июля, самцы активно метят свою территорию: оставляют следы когтей на стволах деревьев и зубами надламывают ветки.

Кстати, они пытаются дотянуться до самых высоких веток: так животное демонстрирует непосредственно избраннице, а также конкурентам свои размеры.

Оставляя знаки своего пребывания здесь, медведи-женихи устраивают «поисковую тропу». Именно самка принимает решение, достоин ли он стать отцом ее будущих медвежат.