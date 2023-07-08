40 промышленных предприятий вошли в проект «Петербург заводской»

На работу и стажировку подали уже 1,7 тысячи заявок. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сорок заводов, фабрик и других промышленных предприятий вошли в проект «Петербург заводской». Программа помогает городу увеличивать количество квалифицированных работников в сфере промышленности, сообщили в пресс-службе Смольного.

Задачу наращивать производственные мощности оборонно-промышленного комплекса Петербурга поставил президент России, напомнил губернатор Александр Беглов на заседании Военно-промышленной комиссии.

- По итогам пяти месяцев этого года мы наблюдаем значительный рост индекса промпроизводства в отраслях ОПК, - заявил Беглов.

С начала 2022 года на заводы и фабрики активно призывают новые кадры. В городе заработал сервис по трудоустройству выпускников колледжа, их приглашают в 320 предприятий на практику и стажировку. Упомянутый «Петербург заводской» приглашает на работу и стажировку в 40 различных предприятий, в том числе Кировский и Пролетарский заводы, Силовые машины. Подано уже 1,7 тысячи заявок.