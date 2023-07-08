Губернатор Петербурга поздравил горожан с Днем семьи, любви и верности

Праздник вошел в официальный календарь красных дат в прошлом году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Днем семьи, любви и верности. Иначе праздник зовется Днем памяти Святых Благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Поздравление передала пресс-служба губернатора.

Беглов напомнил, что День семьи отмечают в России уже 15 лет, а с прошлого года по решению президента страны праздник вошел в официальный календарь красных дат. Сегодня, заметил градоначальник, мир проходит через кризис семейных традиций и ценностей, поэтому оберегать духовное наследие особенно важно.

- Крепкая семья, любовь и забота супругов друг и друге, воспитание детей – это основа нашего общества. Семья и Родина - неразделимые понятия! - заявил Беглов и подчеркнул, что на защиту родины зачастую встает вся мужская линия семьи.

Губернатор напомнил, что поддержка семьи закреплена указом президента, а забота о семьях военнослужащих и многодетных семьях - правительством Петербурга.