Ночной пожар уничтожил несколько квартир в многоэтажке на улице Федора Абрамова

От балконов и прилегающих к ним комнат ничего не осталось. Горели помещения с 11 по 15 этажи. Фото: предоставлено "КП"

Тревожная ночь выдалась у жителей многоэтажки по улице Федора Абрамова, 18 в Выборгском районе. В третьем часу ночи внезапно вспыхнул один из балконов на стыке первой и второй парадной. Жильцы вскочили от хлопков и звона стекла - огонь выбивал окна. Пламя мгновенно перекинулось на соседние балконы - по итогу полыхали помещения в промежутке с 11 по 15 этажи.

По словам очевидцев, пожарные долго не могли подъехать к дому из-за обилия припаркованных машин. Пламени хватило нескольких минут, чтобы распространиться на пять этажей.

- Там огонь разгулялся минут за пять. А пока приехали пожарные, пока смогли начать тушить, три квартиры занялось! - рассказывает одна из жительниц дома.

Огонь не оставил ничего от балконов, прилегающих к ним комнат, оконных и дверных рам. К счастью, никто из людей в огне не пострадал. Кое-кто из жильцов даже успел забежать в задымленную квартиру и забрать домашнего питомца.

- В 03:45 пожар ликвидирован. Из опасной зоны эвакуировано 18 человек, сведения о пострадавших не поступали, - заверили в городском управлении МЧС.

Причины пожара пока не установлены. Огонь тушили 17 спасателей и 4 единицы техники.