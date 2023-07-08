Бездомный рецидивист затащил в подвал девочку-подростка на Васильевском острове

В прошлом году мужчина вышел из тюрьмы. Но против него возбудили два новых уголовных дела. Фото: Артем КИЛЬКИН

Юная жительница Васильевского острова пережила шок, попавшись в руки бездомному рецидивисту. Незнакомый агрессивный мужчина затащил 13-летнюю девочку в подвал дома на улице Кораблестроителей, где удерживал ее полтора часа. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

О случившемся полиции рассказала мать девочки. По ее словам, в подвале незнакомец совершил в отношении подростка противоправные действия и отнял мобильный телефон. В тот же день преступника нашли по горячим следам и задержали. Подозреваемый оказался 37-летним лицом без определенного места жительства. Как выяснилось, за его плечами были 20 лет криминального прошлого с десятком судимостей за кражи, грабежи и разбои.

- В июле прошлого года он был освобожден из мест лишения свободы, - дополнили в ведомстве.

Вероятно, скоро мужчина снова вернется в тюрьму. Против него возбудили уголовные дела за незаконное лишение человека свободы и грабеж.