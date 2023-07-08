МЧС предупредил о надвигающейся на Петербург грозе

Воздух при этом прогреется до +21 градуса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителям Петербурга стоит держать ухо востро и следить за погодой. Приятное солнце скоро может смениться тучами и дождем. Об ухудшении погодных условий днем субботы, 8 июля, предупредили в городском управлении МЧС.

Местами в городе пройдут ливни и грозы, говорит прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Ветер разгонится до 7-9 м/с, а воздух прогреется до +19...+21 градуса.

- По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 08 июля в Санкт-Петербурге местами ожидаются грозы и ливни, - сообщили в МЧС. Спасатели призвали не стоять под деревьями во время грозы, держаться подальше от антенн и электропроводов.

Если верить онлайн-картам осадков, то умеренный дождь уже накрыл юг города. Льет в Шушарах, Металлострое, Пушкине, Красном Селе, Петергофе. Дождь идет также в северных районах Ленобласти.