Закрытие генконсульства Финляндии в Петербурге удивило президента Ниинисте

Ранее из Финляндии выдворили российских дипломатов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что удивился закрытию генконсульства своей страны в Петербурге. МИД РФ принял такое решение в ответ на антироссийскую политику Хельсинки. С 1 октября министерство отзывает согласие на деятельность иностранного генконсульства и высылает из страны девять дипломатов.

- Мы знаем, что у многих других стран был подобный опыт, сам по себе такой «сюрприз» не уникален. Но тот факт, что это произошло в нынешних обстоятельствах, конечно, является [неожиданным], - цитирует Ниинисте ТАСС.

При этом финский президент заметил, что высылка дипломатов его не удивила, ведь ранее сама Финляндия выдворила сотрудников российского посольства. Саули Ниинисте заявил, что Финляндия размышляет над ответными мерами. Судя по записям политика в соцсетях, такой мерой может стать закрытие генконсульства РФ в Турку.