Спортивная эстафета изменит схему проезда по центру Петербурга 8 и 9 июля

Запрет движения введут по 13 участкам дорог. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге намечаются очередные спортивные выходные. На этот раз городские бегуны станут участниками крупного соревнования «Экиден». По традиции, столь крупное событие изменит схему движения транспорта в центре города. Об этом накануне предупредил профильный комитет.

С 8 июля временно заработают изменения в движении общественного транспорта.

- 8 июля с 0:00 до 24:00 и 9 июля с 16:00 до 24:00 в связи с перекрытием движения на Исаакиевской площади изменяется трасса автобуса № 10. 9 июля с 0:00 до 16:00 вносятся изменения в движение 11 автобусных и 6 троллейбусных маршрутов, - сказали в комитете.

Основной же массив ограничений придется на воскресенье, 9 июля. С 5:00 до 16:00 полностью перекроют движение по 13 улицам: двум участкам Университетской набережной, участку Кадетской линии, Биржевом площади и Биржевому проезду, Адмиралтейским проезду, набережной и проспекту, по частям Малой Морской улицы, Исаакиевской площади, а также по Керченскому, Азовскому и Черноморскому переулкам. Не получится проехать и по кусочку Большой Морской, и по Дворцовому мосту.