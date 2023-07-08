Частые совещания и задержки на работе признали главными раздражающими факторами для жителей Петербурга

Специалисты посоветовали менять ситуацию и отходить от раздражающих факторов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru выяснили, что объединяет жителей Петербурга. Оказывается, большинство горожан раздражаются по одинаковым причинам на работе. Специалисты составили рейтинг причин ненависти к работе.

Первое место заняли постоянные задержки на работе, большая нагрузка и монотонные задачи. Масла в огонь подливают тонны ненужных писем в почте и совещания, которые затягиваются на полдня.

Вторым поводом беситься стали грубость начальства, их дурацкие распоряжения, а также задержка зарплаты. Третье и четвертое место разделили личные и бытовые привычки коллег. Всех нас примерно одинаково бесят их сплетни, громкие разговоры по телефону, опоздания, сильный парфюм, неаккуратность.

Специалисты советуют менять раздражающую ситуацию.

- Проговорить свои эмоции коллеге через «Я-сообщение», попросить пересадить вас на другое рабочее место или в другой кабинет, объяснив причину, прийти к руководству с конкретными предложениями в реорганизации труда, - рекомендуют в hh.ru.

Еще работягам посоветовали следить за своим здоровьем, проблемы с которым тоже могут выливаться в раздражение от внешних факторов.