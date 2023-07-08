Более тысячи детей в Петербурге ищут родителей

Тысячи детей в городе мечтают попасть в семью. Фото: Артем КИЛЬКИН

Более тысячи ребятишек в Петербурге ждут родителей и мечтают попасть в семью. Количество сирот озвучил в своем телеграм-канале губернатор Александр Беглов в День семьи, любви и верности.

Градоначальник напомнил, что семья - опора в жизни каждого человека. Но эти дети лишены возможности почувствовать любовь близких людей и ощущение домашнего уюта. Беглов призвал присмотреться к сиротам, фотографии которых прикрепил к посту, и задуматься о приемном родительстве.

- Мы стараемся создать им самые лучшие условия, но маму и папу никто не заменит. Всмотритесь в глаза детей. Может, между вами промелькнёт искорка, и сбудется детская мечта обрести дом, - заявил чиновник.

Основам приемного родительства в Петербурге учит Центр помощи семье и детям, там смогут ответить на вопросы по телефону 497-36-04.