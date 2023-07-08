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НовостиЗдоровье8 июля 2023 14:26

Роспотребнадзор Петербурга озвучил опасные для аллергиков продукты

Всего насчитываются порядка 160 продуктов-аллергенов, но самых сильных всего восемь
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Яйца считаются одним из сильнейших аллергенов.

Яйца считаются одним из сильнейших аллергенов.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургское управление Роспотребнадзора напомнило жителям города о продуктах, которые способны вызывать сильную аллергию. Памятку ведомство составило во Всемирный день борьбы с аллергией.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, от аллергии страдает примерно 40% населения мира. Чаще всего недуг проявляется в виде ринита, дерматита и бронхиальной астмы.

Самыми частыми аллергенами считается пыльца растений, пылевые клещи, шерсть животных, а также некоторые пищевые продукты, бытовая химия и лекарства. Еда - самая обширная категория аллергенов, специалисты давно насчитали порядка 160 продуктов, которые не дают покоя аллергикам.

- Но 90% пищевых аллергий вызывают только восемь из них – это яйца, молоко, арахис, лесные орехи, морепродукты, соя, пшеница и рыба, - рассказали в Роспотребнадзоре.

Увы, в России с каждым годом появляется все больше аллергиков. На данный момент таковыми можно признать каждого третьего взрослого и каждого четвертого ребенка.