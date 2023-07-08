Роспотребнадзор Петербурга озвучил опасные для аллергиков продукты

Яйца считаются одним из сильнейших аллергенов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургское управление Роспотребнадзора напомнило жителям города о продуктах, которые способны вызывать сильную аллергию. Памятку ведомство составило во Всемирный день борьбы с аллергией.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, от аллергии страдает примерно 40% населения мира. Чаще всего недуг проявляется в виде ринита, дерматита и бронхиальной астмы.

Самыми частыми аллергенами считается пыльца растений, пылевые клещи, шерсть животных, а также некоторые пищевые продукты, бытовая химия и лекарства. Еда - самая обширная категория аллергенов, специалисты давно насчитали порядка 160 продуктов, которые не дают покоя аллергикам.

- Но 90% пищевых аллергий вызывают только восемь из них – это яйца, молоко, арахис, лесные орехи, морепродукты, соя, пшеница и рыба, - рассказали в Роспотребнадзоре.

Увы, в России с каждым годом появляется все больше аллергиков. На данный момент таковыми можно признать каждого третьего взрослого и каждого четвертого ребенка.