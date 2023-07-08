Рабочего насмерть придавила обрушившаяся стена в Московском районе

Рабочий скончался на месте от полученных травм. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Простой работяга погиб на строительной площадке в Московском районе Петербурга, на улице Булавского. Несчастье произошло утром субботы, 8 июля, рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Эта смена оказалась последней для 46-летнего мужчины: в разгар работ в доме №6 по улице Булавского на него обрушилась часть стены. Несчастный скончался на месте, получив серьезные травмы.

- От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Следственным отделом проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - отчитались в ведомстве.

В причинах строительной трагедии пока разбираются. Было ли дело в нарушенной технике безопасности - неизвестно. Следователи вместе с судмедэкспертами и сотрудниками Государственной инспекции труда осматривают площадку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.