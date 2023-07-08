В Курортном районе открыли памятник святым Петру и Февронии

Композицию построили на основе повести о благоверных. Фото: пресс-служба Смольного

В Курортном районе Петербурга торжественно открыли памятник Петру и Февронии Муромским. Монумент расположился на территории храма, посвященного их памяти, его освятил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Композицию бронзового памятника создали на основе эпизода из повести о благоверных - в этом отрывке святые плывут в старинной русской ладье.

- Для нас Родина и семья – это неразделимые понятия. Оберегая наши духовные ценности, мы сохраняем наши достоинство и независимость, без которых у страны нет будущего, – сказал на открытии Александр Беглов.

У подножия памятника губернатор и президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева поздравили новоиспеченную семью Зайцевых, капитана третьего ранга Виталия и старшего лейтенанта Юлию - они поженились в День семьи, любви и верности.

Вокруг Петра и Февронии обустроили небольшое общественное пространство: прогулочную зону с фонарями в старинном стиле. Семь торшеров и 11 декоративных светильников теперь отвечают за подсветку локации.