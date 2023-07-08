Движение по участку Приморского шоссе в Репино ограничат до ноября

Остальные ограничения продлятся совсем недолго. Фото: Олег ЗОЛОТО

С понедельника, 10 июля, автомобилистам Петербурга придется свыкнуться с новым пакетом дорожных ограничений. О грядущих неудобствах предупредила Государственная административно-техническая инспекция.

Самое длительное ограничение будет действовать в Репино, на участке Приморского шоссе от Лермонтовского проспекта до Новодеревенской улицы. С 10 июля и аж до 4 ноября там будут прокладывать водопровод.

Ненадолго, с 10 по 13 июля, закроется движение у дома №2 по Тарховской улице в Стрельне и ограничится проезд по Большой Пороховской улице от Среднеохтинского проспекта до проспекта Металлистов.

- Ограничивается движение транспорта по проспекту Энтузиастов возле дома 49 и возле дома 4к1 по улице Маршала Новикова, - сообщили в ГАТИ.

Еще более короткое ограничение затронет перекресток проспекта Стачек и улицы Трефолева - там с утра 10 июля до утра 11 июля будут чинить дорожное покрытие. В промежуток с 10 по 19 июля попадают еще две локации, в Красногвардейском и Приморском районах.

В Приморском районе

В связи с производством работ по реконструкции светофорного объекта

с 10 по 19 июля ограничивается движение транспорта возле дома 4к1 по улице Маршала Новикова