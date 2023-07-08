Небольшие дожди и +19 градусов ждут Петербург в воскресенье

Солнце обещает периодически выглядывать из-за облаков. Фото: Артем КИЛЬКИН

Воскресенье в Петербурге обещает быть не очень погожим. Синоптики снова прогнозируют дожди и даже грозу в течение дня, но вместе с этим и выглядывающее временами солнышко. Такие ставки на завтра делают специалисты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Кратковременные дожди пройдут по городу местами, гроза возможно обрушится на город утром. Ветер за день разгонится до порывов 7-12 м/с. Температура воздуха будет не слишком высокой - на плечи точно попросится ветровка.

- Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +17...+19 градусов Атмосферное давление будет повышаться днем, - рассказали синоптики.

В Ленобласти картина примерно такая же: дожди, местами ливни с грозой, облачность с прояснениями. Днем воздух прогреется до +15...+20 градусов, а ночью будет около +9...+14.