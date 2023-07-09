Похолодание и дожди ожидаются в Петербурге 9 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Фронтальный раздел принесет новую порцию холодного воздуха в Северную столицу. Город окажется под влиянием атмосферного фронта с севера. Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Кое-где не обойдется без гроз.

- Температура воздуха в Петербурге составит от 17 до 19 градусов, а в области будет от 16 до 21 градуса, что ниже климатической нормы. Северо-восточный ветер подует со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, - сообщил главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Атмосферное давление в Северной столице будет расти и составит 763 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. По словам специалистов, в понедельник в Петербурге обойдется без осадков, а температура воздуха составит 18-20 градусов.