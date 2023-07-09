После смерти рабочего из-за обрушения стены в Петербурге возбудили уголовное дело. Фото: СК

После смерти рабочего из-за обрушения кирпичной стены в Петербурге возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Напомним, трагедия произошла 8 июля на улице Булавского. Погиб 46-летний специалист. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

- При выполнении работ по демонтажу кирпичной стены нежилого здания в связи с ненадлежащим обеспечением безопасности произошло обрушение части стены на рабочего 1977 года рождения, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Следователи и специалисты в области судебной медицины побывали на месте происшествия и осмотрели территорию. После этого они назначили целый комплекс необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.