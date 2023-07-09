Экс-директор металлодобывающей фирмы в Петербурге перевел в заграничные компании 572 млн рублей

Экс-директор металлодобывающей организации в Петербурге перевел в заграничные компании более 500 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейские в Петербурге завершили расследование уголовного дела против бывшего гендиректора металлодобывающей организации. По версии следствия, мужчина с 2016 по 2018 годы перевел деньги предприятия на счета компаний, которые находятся в других странах.

- Под предлогом строительства гостиничного комплекса на территории Закавказья, генеральный директор организовал составление поддельных договоров, платежных поручений, актов выполненных работ и иных сопутствующих документов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К слову, гостиничный комплекс так никто и не построил. Виновника случившегося задержали. Известно, что сумма ущерба составила 572 миллиона рублей. Мужчине запретили определенные действия, а уголовное дело направили в Дзержинский районный суд Петербурга для рассмотрение по существу.