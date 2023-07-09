Обожженную собаку без кожи на задних лапах нашли волонтеры в Ленобласти. Фото: vk.com/fondseverniymedved

Собаку с сильнейшими ожогами и без части кожи нашли в Приозерске. Волонтеры назвали пса Рэксом и принялись его спасать. Историю бедного хвостика рассказали в Фонде «Северный медведь». За жизнь малыша борются ветеринары.

- У него частично облезла кожа. Возможно, пес упал в битум. Анализы, как ни странно, в норме, но требуются операции. В клинике сломали две машинки для стрижки, когда пытались убрать запеченную шерсть, - рассказали волонтеры.

Зубы хвостика тоже не в порядке. Один клык требуется удалять. Но в первую очередь специалисты планируют снять воспаление и правильно пролечить поврежденные участки кожи. На некоторых местах ее нет совсем: на задних лапках и частично животе питомца.