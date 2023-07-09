Патриарх Кирилл освятил храм и памятник в честь Петра и Февронии в Петербурге

Памятник появился в Курортном районе. Фото: Пресс-служба Смольного

Памятник Петру и Февронии Муромским открыли в Петербурге в День семьи, любви и верности. Монумент появился в Курортном районе на территории храма, посвященного памяти этой пары. Памятник освятил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Для нас Родина и семья – это неразделимые понятия. Это традиционные ценности, на основе которых под руководством Президента мы возродили Россию. Оберегая наши духовные ценности, мы сохраняем наши достоинство и независимость, без которых у страны нет будущего, – сказал губернатор Александр Беглов.

Памятник представляет с собой святых Петра и Февронию, которые плывут в старинной русской ладье. Вокруг монумента обустроили общественное пространство с прогулочной зоной. Освещают тропинки торшеры со светодиодными светильниками.

Кроме памятника, патриарх Кирилл освятил храм Петра и Февронии, расположенный в поселке Солнечное.