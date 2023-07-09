Патриарх Кирилл освятил храм и памятник в честь Петра и Февронии в Петербурге

Памятник появился в Курортном районе.
Фото: Пресс-служба Смольного
Памятник Петру и Февронии Муромским открыли в Петербурге в День семьи, любви и верности. Монумент появился в Курортном районе на территории храма, посвященного памяти этой пары. Памятник освятил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
- Для нас Родина и семья – это неразделимые понятия. Это традиционные ценности, на основе которых под руководством Президента мы возродили Россию. Оберегая наши духовные ценности, мы сохраняем наши достоинство и независимость, без которых у страны нет будущего, – сказал губернатор Александр Беглов.
Памятник представляет с собой святых Петра и Февронию, которые плывут в старинной русской ладье. Вокруг монумента обустроили общественное пространство с прогулочной зоной. Освещают тропинки торшеры со светодиодными светильниками.
Кроме памятника, патриарх Кирилл освятил храм Петра и Февронии, расположенный в поселке Солнечное.