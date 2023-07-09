Нерпу из реки Бурная выпустят на волю из Центра спасения тюленей в Петербурге

Нерпа готова к самостоятельной жизни. Фото: vk.com/sealrescue

Еще одну нерпочку из реки Бурная планируют выпустить на волю, вслед за Мартыном Крестовским и Лавровым. Малышка уже набрала необходимый вес, поэтому вполне может справиться с самостоятельной жизнью. Об этом сообщили в паблике «Спасение тюленей» во ВКонтакте.

- Готовится к выпуску в природу нерпочка из реки Бурная. Она уже достигла достаточной степени упитанности, необходимой для самостоятельной жизни, - говорится в сообщении.

Волонтеры поблагодарили российский бренд «Большая кружка» за то, что те помогали им и Водоканалу Петербурга выхаживать малышек.

Напомним, в середине июня в свободное плавание отпустили тюленей Дамбика, Выборгушу и Пасху. Они окрепли еще раньше Крестовского и Лаврова. Малыши приехали в реабилитационный центр совсем беднягами, но вкусное питание и постоянная забота сделали свое дело.