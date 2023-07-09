Девушка выпала из инвалидного кресла и ударилась головой в автобусе в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге проводят проверку после ДТП, в котором пострадала 16-летняя девушка-инвалид. Автобус поворачивал с Будапештской улицы на проспект Славы, и в этот момент незакрепленное инвалидное кресло пошатнулась. Девушка выпала из него и ударилась головой. Это произошло вечером 8 июля.

- В итоге, девушку с ограниченными возможностями госпитализировали в медицинское учреждение, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.

Напомним, накануне женщина в Петербурге пыталась утопить четырехлетнего сына после ссоры с его отцом. В итоге малыша отдали папе, а петербурженку отправили в психиатрическую клинику.