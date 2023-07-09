Труп мужчины с ножевым ранением обнаружили в хостеле в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции проводят проверку после смерти мужчины в хостеле на Советском проспекте в Петербурге. В правоохранительные органы позвонила администратор и рассказала, что около 11 часов вечера 8 июля в душевой комнате нашли труп мужчины с ножевыми ранением. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- На месте происшествия было найдено тело 43-летнего постояльца. Сотрудники полиции нашли там также лезвие бритвы и бритвенный станок, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов Колпинского района проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, на проспекте Кузнецова мужчина устроил стрельбу со своего балкона. Женщина с ранением попала в больницу. К счастью, все обошлось легким повреждением.