Труп мужчины с ножевым ранением обнаружили в хостеле в Петербурге.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Сотрудники полиции проводят проверку после смерти мужчины в хостеле на Советском проспекте в Петербурге. В правоохранительные органы позвонила администратор и рассказала, что около 11 часов вечера 8 июля в душевой комнате нашли труп мужчины с ножевыми ранением. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
- На месте происшествия было найдено тело 43-летнего постояльца. Сотрудники полиции нашли там также лезвие бритвы и бритвенный станок, - говорится в сообщении регионального ведомства.
Сотрудники правоохранительных органов Колпинского района проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, на проспекте Кузнецова мужчина устроил стрельбу со своего балкона. Женщина с ранением попала в больницу. К счастью, все обошлось легким повреждением.