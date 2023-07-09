Иностранец пытался утопить двух школьниц в озере в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи в Петербурге должны будут доложить главе СК России Александру Бастрыкину о происшествии на пляже города. По версии следствия, мужчина применял физическую силу в отношении двух школьниц.

- По данному факту ГСУ СК России по Санкт-Петербургу организована доследственная проверка, - говорится в сообщении пресс-службы СК России.

По информации городских СМИ, речь идет об иностранце, который приехал в Северную столицу из Египта. Мужчина пытался утопить двух 15-летних девочек на Верхнем Суздальском озере в Озерках.

Напомним, накануне мигранты домогались до девочек в Петербурге и Ленобласти. В городе от действий иностранца пострадала 13-летняя школьница, а в области – 10-летняя девочка. В происшествиях разбираются специалисты.