Проект музея электротранспорта в Петербурге разработают до конца 2024 года. Фото: администрация Василеостровского района

В Петербурге нашли подрядчика для проекта строительства будущего музея электротранспорта. Проектом будет заниматься Архитектурное бюро «Студия 44». С компанией уже заключили контракт по итогам конкурса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Василеостровского района.

- Концепция создания музея на базе Экспозиционно-выставочного комплекса «Горэлектротранс» была представлена губернатору Петербурга Александру Беглову на XXV Петербургском международном экономическом форуме, - говорится в сообщении ведомства.

Проект представляет собой объединение трех старинных депо бывшего парка. Теперь это будет единый центр по изучению истории электротранспорта Северной столицы. Несколько зданий на Среднем проспекте специалисты реконструируют, чтобы они были пригодны для современного использования.

Проект будет готов к концу 2024 года.