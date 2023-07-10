Поезда из Абхазии в Петербург и Москву отменили из-за сильного ливня

"Ласточки" из аэропорта Сочи тоже отменили. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пассажиры, которые хотели добраться на поезде из Абхазии в Москву и Петербург, пока не смогли этого сделать. РЖД сообщает об отмене поездов из Сухума в эти города. Причиной такого решения стали сильные ливни на российском курорте. Вместо этого пассажиров на автобусах отвезут к станции Цандрипш, а уже оттуда они смогут поехать в Москву и Петербург.

- Так же придется добираться и тем, кто едет в обратном направлении. Поезд доедет лишь до Цандрипша, а чтобы добраться до Абхазии, придется пересесть на автобусы, - говорится в сообщении пресс-службы РЖД.

Помимо этих поездов, 9 июля отменили «Ласточки» из аэропорта Сочи в Гагра и обратно. Если поезда задержат более, чем на четыре часа, пассажирам будут предоставлять питание. В этом случае можно сдать билеты и отказаться от поездки, деньги будут возвращены полностью.