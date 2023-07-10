«Зенит» по пенальти обыграл «Фенербахче» в матче Кубка RAPI Премьер. Фото: ФК "Зенит"

Зенит сыграл с турецкой командой «Фанербахче» в воскресенье, 9 июля. Матч прошел в рамках Кубка RAPI Премьер. Игра состоялась в Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась победой сине-бело-голубых.

- В основной время никто из команд не забил гола, и счет оставался 0:0. В итоге «Зенит» одержал победу в серии пенальти со счетом 4:3, - сообщили в пресс-службе петербургской команды.

Гол в ворота соперников забили Малком, Арсен Адамов, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин. Михаил Кержаков отразил два удара оппонентов.

Таким образом, «Зенит» набрал два очка и в итоге имеет пять баллов в таблице. Но выиграть турнир в этом году уже точно не получится. У «Црвены Звезды» шесть очков, команда одержала две победы в основное время.