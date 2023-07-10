Синоптики прогнозируют сухую, но прохладную погоду в Петербурге 10 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге в понедельник, 10 июля, будет прохладно. Но зато в городе маловероятны дожди. Погодой руководит гребень антициклона, который вытянулся с севера. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- В такой ситуации при переменной облачности обойдется без осадков, лишь в восточной половине области местами пройдут небольшие дожди, - сообщил синоптик.

Температура воздуха в Петербурге составит от 17 до 19 градусов, а в Ленинградской области будет от 15 до 20 градусов. Северный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление превысит норму – 764 миллиметра ртутного столба.

Во вторник синоптики пообещали сухой день и теплее 20 градусов.