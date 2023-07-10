Хулиганы устроили стрельбу по незнакомцам и скрылись на чужой машине в Петергофе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в разбое в Петербурге. 8 июля к сотрудникам обратился мужчина, который рассказал, что на улице Эйхенской незнакомцы избили его и друга, отобрали автомобиль «Шкода Октавия» и уехали.

- 08.07.2023 около 21:00 у дома 13/10 по улице Эйхенской в городе Петергоф, злоумышленник, совместно с неустановленными лицами, применив физическую силу, распылив газ из газового баллона, и произведя один выстрел из неустановленного оружия, отобрали у заявителя этот автомобиль, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

9 июля полицейские нашли угнанный автомобиль на улице Прудовой. А позже задержали 24-летнего подозреваемого на Разводной улице.

К слову автомобиль не был зарегистрирован на пострадавшего мужчину, хотя куплен еще в январе. Оформить машину не получалось из-за возникших проблем.