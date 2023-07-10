Подросток надругался над 9-летним мальчиком в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленобласти девятиклассника подозревают в насилии над девятилетним мальчиком. В полицию обратилась мама пострадавшего и рассказала, что над ее сыном надругался подросток. Это произошло 8 июля в Сосновом Бору. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Стражи порядка задержали 15-летнего жителя соседнего дома, ученика девятого класса. Его доставили в полицию, опросили и отпустили под обязательство о явке, - рассказал источник.

Материалы передали следователю Следственного комитета. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела на старшеклассника.

Напомним, петербуржец развращал детей, вел с ними интимные переписки. Мужчина просил у школьников обнаженные фотографии и отправлял свои такие снимки.