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НовостиПроисшествия10 июля 2023 8:22

Подросток надругался над 9-летним мальчиком в Петербурге

В полицию обратилась мама пострадавшего ребенка
Анастасия НУРАДИЛОВА
Подросток надругался над 9-летним мальчиком в Петербурге.

Подросток надругался над 9-летним мальчиком в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленобласти девятиклассника подозревают в насилии над девятилетним мальчиком. В полицию обратилась мама пострадавшего и рассказала, что над ее сыном надругался подросток. Это произошло 8 июля в Сосновом Бору. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Стражи порядка задержали 15-летнего жителя соседнего дома, ученика девятого класса. Его доставили в полицию, опросили и отпустили под обязательство о явке, - рассказал источник.

Материалы передали следователю Следственного комитета. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела на старшеклассника.

Напомним, петербуржец развращал детей, вел с ними интимные переписки. Мужчина просил у школьников обнаженные фотографии и отправлял свои такие снимки.