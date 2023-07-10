Мошенник отправился в колонию на четыре года после случайной встречи со следователем в Петербурге

Телефонный мошенник почти на четыре года отправился в колонию после встречи с внучкой своей жертвы в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Телефонного мошенника приговорили к трем годам и восьми месяцам колонии общего режима за обман пенсионеров в Петербурге. Мужчина вместе с подельниками с октября по ноябрь 2022 года звонили пожилым людям и говорили, что их близкие стали виновниками ДТП. После они предлагали помочь избежать уголовной ответственности за взятку. Когда мошенник в очередной раз поехал забирать деньги, нарвался на следователя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Подсудимый получал информацию, когда и куда нужно выезжать, как представляться и какие суммы забирать у потерпевших. Его противоправные действия пресекли после того, как мужчина пытался обмануть жительницу Кронштадта, внучка которой является настоящим сотрудником следственных органов и пришла навестить бабушку в тот момент, когда последняя передавала деньги подсудимому. Курьера доставили в отдел полиции, - уточнили в пресс-службе.

Мошенники успели обмануть пенсионеров из Кронштадтского, Калининского, Красносельского, Красногвардейского и Петродворцового районов. За месяц они вытянули их пожилых людей более 2,3 млн рублей.