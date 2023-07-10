Пьяная 17-летняя девушка выпала с балкона в Ленобласти. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пьяная вечеринка закончилась травмами для 17-летней девушки. Первокурсница колледжа из-за своей неосторожности выпала с балкона на втором этаже. Это произошло 8 июля около двух часов ночи в деревне Старая. Об инциденте сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Девушку доставили в Детскую больницу №19 имени Раухфуса с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга, переломом нижней челюсти, переломом крестца, в тяжелом состоянии. Пациентка помещена в реанимацию, - рассказал источник.

Известно, что девочку нашли под окнами дома на Верхней улице. Хозяин квартиры пояснил, что студентка выпала со второго этажа лишь по своей вине. Следователи ждут, когда пострадавшая сможет говорить и расскажет свою версию случившегося. Сообщается, что семья девушки полная и не состоит ни на каких учетах.