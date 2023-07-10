Сотрудник банка в Петербурге похитил с карт клиентов более 16 млн рублей

Менеджер банка в Петербурге украл у клиентов более 16 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ведущий менеджер одного из крупных банков в Петербурге придумал схему, благодаря которой он смог похитить у клиентов более 16 млн рублей. Мужчина от имени горожан выпускал банковские карты, а затем снимал с них деньги. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- Обвиняемый в период с апреля по сентябрь 2022 года, являясь ведущим менеджером по продажам в одном из крупных банков, имея доступ к информации о клиентах и открытых ими вкладах, составлял от их имени заявки на выпуск банковских карт. Впоследствии оформленные таким образом карты сотрудник банка забирал себе и снимал с них деньги, - говорится в сообщении.

Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Также он полностью возместил ущерб клиентам. Уголовное дело направили на рассмотрение в Петроградский районный суд.