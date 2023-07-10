«Лента» открыла собственный ресторан с открытой кухней на юге Петербурга

В Петербурге появился первый ресторан от «Ленты». Фото: пресс-служба торговой сети «Лента»

Сеть магазинов «Лента» открыла собственный ресторан в Петербурге на улице Бухарестская, 69. Гостям предлагают широкое меню из блюд разных стран мира. Ассортимент блюд, в котором представлено 500 позиций, обещают обновлять каждый день. В ресторане также предусмотрена открытая кухня и самообслуживание. Об этом рассказали в пресс-службе торговой сети.

- Ассортимент и цены учитывают потребности гостей с разными кулинарными предпочтениями и подходами к питанию, в том числе и любителей здорового образа жизни. В ресторане есть салат-бар и завтрак-бар, где можно выбрать любое блюдо по цене 159 рублей за тарелку. Представлены и комплексные обеды от 279 рублей, - добавили представители компании.

В зале ресторана одновременно могут сидеть 120 человек. Но гости могут поесть не только внутри, но и заказать еду домой. В среднем один прием пищи обойдется в 400 рублей.