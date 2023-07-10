Оборот бизнеса в Петербурге за пять месяцев 2023 года снизился почти на 20%

Оборот петербургского бизнеса упал почти на 20%. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оборот фирм и организаций Петербурга с января по май 2023 года снизился на 19,9% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Он составил 11,2 трлн рублей. Месяц к месяцу падение оказалось на уровне 19,8%. Об этом свидетельствуют данные из доклада Петростата о социально-экономическом положении Петербурга и Ленобласти.

В апреле даже зафиксировали антирекорд – -20% в сравнении с результатами с за первые четыре месяца 2022 и 2023 годов, а также -31,5%, если смотреть месяц к месяцу.

Сильнее всего за период с января по май 2023 года просели добыча полезных ископаемых (-38,6%), производство кокса и нефтепродуктов (-25,1%) и оптовая торговля (-29,5%).

- Оборот оптовой торговли в январе - мае 2023 года составил 7973 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 29,5% меньше, чем в соответствующем периоде предыдущего года, в мае 2023 года - 1353,3 млрд рублей, что на 18,4% меньше, чем в мае 2022 года, - сообщили в ведомстве.