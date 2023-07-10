В Петербурге отключили фонтан у Казанского собора. Фото: Водоканал

В пресс-службе Водоканала рассказали, что у Казанского собора временно отключили фонтан. Специалисты планируют завершить все необходимые работы до шести часов вечера 10 июля. Чтобы фонтан вновь заработал, необходимо прочистить забившиеся насосные фильтры.

- Фонтан у Казанского собора временно не работает. Наши специалисты прочищают забившиеся насосные фильтры. Работы планируется завершить сегодня до 18:00, - говорится в сообщении организации.

Петербуржцев попросили учитывать информацию и планировать свои фонтанные маршруты. Сотрудники Водоканала извинились за неудобства.

Напомним, водные маршруты из Петербурга в Крепость Орешек сделали ежедневными. Раньше метеоры ездили только по выходным, а теперь они будут возить пассажиров семь раз в неделю.