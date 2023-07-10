Концерт группы «Звери» на «Газпром Арене» в Петербурге могут отменить

День знаний в Петербурге может пройти без концерта группы «Звери». Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Печальная новость для фанатов группы «Звери». Их концерт на «Газпром Арене» в Петербурге, который запланирован на 1 сентября, могут отменить. Причиной этому является негативное отношение горожан к солисту Роману Билыку из-за его высказываний против спецоперации. По этой же причине уже отменяли выступление коллектива на Петербургском международном экономическом форуме. Сейчас запрета добивается депутат Госдумы Михаил Романов. Об этом пишет «Петербургский дневник».

В соцсетях родители и педагоги выступают против предстоящего концерта «Зверей». Горожане считают, что коллективу нельзя давать возможности делиться своим антироссийским мнением. Поэтому Романов обратился к генпрокурору Игорю Краснову, чтобы тот проверил деятельность агентства «Nebo Records», которое организует концерты группы.

- С учетом того, что основная аудитория «Зверей» - молодежь, дальнейшая трансляция их произведений с российских концертных площадок и в эфире российских СМИ может повлечь за собой рост экстремистских настроений среди юношества, - отметил депутат.

По мнению Михаила Романова, власти ни в коем случае не должны допустить выступление группы на День знаний в Северной столице.