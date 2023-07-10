Роспотребнадзор разрешил купаться лишь в двух водоемах Петербурга. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники Роспотребнадзора проверили все водоемы в Петербурге. Всего два пляжа оказались пригодными для купания – Верхнее Суздальское озеро и Среднее Суздальское озеро. Остальные 22 водных акватории не соответствуют санитарным нормам.

- Купаться не рекомендуются в Нижнем Суздальском озере, Ольгинском водоеме, реке Ижора, озере Безымянноем, на пляжах Финского залива, «Морских Дубках» и в Колонистским пруду, - говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора.

На 10 июля специалисты собрали более 160 проб и проверили воду на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Петербуржцам напомнили, что глотать воду из водоемов нельзя категорически из-за острых кишечных инфекций, энтеровирусов, вирусного гепатита А и других инфекций и паразитарных болезней.

Напомним, на прошлой неделе пригодным для купания был лишь один водоем - Безымянное озеро. Но за семь дней вода стала грязной, и Роспотребнадзор не утвердил снова этот пляж в качестве разрешенного для купания.