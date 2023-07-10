Истязавших четверых детей супругов отпустили из зала суда в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд в Петербурге отпустил из зала суда родителей, которые несколько лет истязали собственных детей. Одно из уголовных дел прекратили из-за истечения срока давности, а по другому делу – мужчина и женщина получили по три года и два месяца в колонии общего режима. Правда, колонии в итоге тоже удалось избежать.

- Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым. Супруги освобождены из-под стражи в зале суда немедленно, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, мать и отец «воспитывали» четверых детей. Сейчас им 22 года, 15, 14 и 9 лет. Детей постоянно избивали и причиняли им психологические страдания. Родители постоянно выпивали, никто не занимался лечением и социальной адаптацией малышей. По версии обвинителя, это повлияло на психологическое и нравственное состояние детей.