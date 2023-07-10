В жесткой аварии на ЗСД в Петербурге погибли два человека

Два водителя погибли в аварии на ЗСД в Петербурге. Фото: t.me/Megapolisonline

Появилась официальная информация об аварии на 33 километре ЗСД, которая произошло днем 10 июля. Водитель самосвала «Шахман» врезался в стоящий в крайнем правом ряду грузовик «МАН», который участвовал в дорожных работах. От удара последний опрокинулся на бок. Самосвал врезался Porsche, а затем столкнулся с ограждением, выехал на встречку и тоже упал на бок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В результате ДТП оба водителя грузовых автомобилей от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, водитель автомобиля Porsche госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские организовали проверку, обстоятельства произошедшего и личности погибших устанавливаются.

Напомним, что сильнее всего в аварии пострадала легковушка. Она буквально превратилась в груду металлолома. У одной из фур отлетели колеса. Очевидцы сообщали, что на дороге образовалась пробка.