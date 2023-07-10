На федеральной трассе «Кола» в Ленобласти разведут Ладожский мост 11 июля. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщил о разводке Ладожского моста на трассе «Кола». 11 июля на дороге полностью перекроют движение. В это время по реке проплывет яхта «Надежда». Ограничения будут действовать всего 45 минут.

- В период с 15:00 до 15:45 для прохода вверх по реке яхты «Надежда» с максимальным высотным габаритом 21 метр будет производиться разводка моста через реку Нева на 40 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Мост будут разводить только если температура воздуха не поднимется выше 25 градусов, а скорость ветра не превысит 15 метров в секунду. Петербуржцев поспросили планировать маршрут с учетом ограничения движения.