Два человека спасли из горящей коммуналки в центре Петербурга

В Петербурге из горящей квартиры спасли два человека. Фото: Олег ЗОЛОТО

Днем в Центральном районе Петербурга возник пожар в девятикомнатной коммунальной квартире по Греческому проспекту, 27/2. В экстренные службы информацию о возгорании передали в 14:34. Немногим спустя, в 14:48, пожару присвоили дополнительный номер 1БИС. Спустя почти пол часа ликвидировали открытое горение. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Петербургу.

- Спасены два человека. Из опасной зоны эвакуированы четыре человека. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали, - уточняет пресс-служба ведомств.

В тушении от МЧС участвовали шесть единиц техники и 32 человека личного состава.

Напомним, что около четырех часов утра 10 июля сильный пожар возник на Менделеевской улице. Пламя охватило склад на 3,5 тысячи квадратных метров. Из горящего здания эвакуировали семь человек. Полностью потушили огонь спустя 10 часов.