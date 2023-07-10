В Петербурге спасатели сломали стены на трех этажах, чтобы помочь кошке вернуться домой

Спасение кошки дорого обошлось хозяевам. Фото: vk.com/koshkispas

Домашней кошке в многоэтажке во Всеволожске потребовалась помощь спасателей. Для того, чтобы вернуть питомца хозяевам, специалистам пришлось пробить стены на трех этажах. Сложную операцию проводили волонтеры «Кошкиспаса». Об этом они рассказали в своих соцсетях.

- Эту заявку мы получили в пятницу из Всеволожска. По словам хозяйки одна из двух кошек упала в дыру в туалете, куда уходят трубы коммуникации. В квартире шла подготовка к ремонту. Дом девятиэтажный, квартира на седьмом, а кошка оказалась на пятом на каком-то уступе, и хозяева пятого этажа категорически против дестроя стен, - рассказали спасатели.

К счастью, соседи дали разрешение на то, чтобы спасатели ломали стены и плитку в их квартирах. Кошке повезло, и она вернулась домой, отделавшись лишь сильным испугом. Хозяевам спасение обошлось не дешево: им придется заплатить за ремонт и у себя, и у соседей.