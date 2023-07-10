Мужчина 26 раз вонзил нож в женщину на дороге в Петербурге

Жителя Петербурга приговорили к 12 годам «строгача» за жестокое убийство женщины. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Летом 2022 года мужчина набросился на женщину на дороге у дома по улице Симонова в Петербурге. Он наносил удары своей жертве по голове, шее, груди и рукам. Всего следователи насчитали 26 ножевых ранений, а также еще две травмы от кулака. За убийство мужчину приговорили к 12 годам в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- С 13 часов 20 минут по 14 часов 50 минут 30 июля 2022 года мужчина, действуя умышленно, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений с горожанкой, а также желая наступления смерти последней, держа в правой руке нож, нанес потерпевшей не менее 26 ударов ножом и не менее двух ударов кулаком в область правой верхней конечности, - уточнили в пресс-службе.

Три удара ножом пришлись по голове женщины, еще 12 раз мужчина вонзил острие в шею, порядка восьми раз в грудь и еще три в левую руку. Смерть женщины наступила на месте.