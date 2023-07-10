Пожар на Менделеевской улице в Петербурге потушили спустя 10 часов

Пожарные спустя 10 часов потушили склады на Менделеевской улице в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Около четырех часов утра 10 июля в Петербурге разгорелся склад на Менделеевской улице, 9. Огонь охватил 2,5 тысячи километров. Локализовать пожар удалось в семь утра, но полностью его потушили только десять часов спустя, в 14.12. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

- Тушение пожара осложнялось конструктивными особенностями здания, наличием большого количества горючих и легковоспламеняющихся веществ, а также сильной задымленностью, - добавили в пресс-службе.

Сначала пожару присвоили первый вровень сложности, но немного спустя – второй. В ходе тушения из опасной зоны вывели семь человек, пострадавших нет. На месте работали 27 пожарных машин и 110 человек личного состава. Также специалисты в районе пожара брали пробы воздуха, химических опасных веществ в нем не оказалось.