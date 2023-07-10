30 человек эвакуировали во время тушения пожара на Греческом переулке в Петербурге

40 человек вывели с помощью лестницы из дома во время пожара в Петербурге. Фото: пресс-служба МЧС по Петербургу

В Центральном районе Петербурга днем 10 июля загорелась комната в коммунальной квартире на Греческом переулке, 27/2. Огонь охватил 15 квадратных метров. Пламя возникло на втором этаже семиэтажного здания. Вероятно, дым заполнил лестничные проемы, потому что жильцов с верхних этажей эвакуировали с помощью маршевой лестницы. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Петербургу.

- Десять человек спасены при помощи пожарных лестниц через оконные проемы! Еще тридцать - эвакуированы по маршевой лестнице в ходе тушения пожара в жилом доме на Греческом проспекте, - отмечается в сообщении.

Информация о пожаре в экстренные службы поступила в 14:34. К 15:14 его локализовали, а к 16:52 потушили полностью. К тушению от МЧС привлекали шесть пожарных машин и 32 человека личного состава.