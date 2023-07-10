Новую городскую награду «Заслуженный работник социальной защиты населения» вручили в Петербурге

Беглов рассказал о новой городской награде. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге прошла первая церемония вручения новой городской награды – почетного звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Санкт Петербурга». Его удостоили 14 лучших сотрудников отрасли. Об этом рассказал в еженедельном радиообращении губернатор Александр Беглов.

- Это трудная, но очень важная работа. Вручение наград – еще один повод сказать этим людям слова благодарности за их служение, - отметил он.

В настоящее время в сфере соцзащиты Северной столицы работают более 20 тысяч специалистов. Они приходят на помощь и оказывают поддержку свыше 3 млн жителям города.

- Также мы создали единую систему поддержки участников специальной военной операции и их семей. По поручению Президента России открыли региональное отделение фонда «Защитники Отечества». За семьями участников СВО закреплены социальные кураторы, - добавил Беглов.